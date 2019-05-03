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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Луис Суарес: Хави дал многое мировому футболу

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес пожелал удачи экс-хавбеку клуба Хави Эрнандесу, объявившему об окончании карьеры.

2 мая стало известно, что легендарный полузащитник "Барселоны", в данный момент выступающий за катарский "Аль-Садд" собирается завершить карьеру в конце этого сезона.

"Спасибо за все, что ты дал мировому футболу. Суарес желает тебе успехов", — написал в твиттере 32-летний футболист.

В составе "Барселоны" 39-летний испанец стал восьмикратным чемпионом испанской Премьеры. А также он выиграл три Кубка Испании и завоевал четыре титула Лиги чемпионов.

На счету Хави шесть Суперкубков Испании, два Суперкубка УЕФА и два титула чемпионата мира среди клубов.

"Газета.ру"
Теги: Суарес Хави
Сегодня, 00:12
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#1  borisshev  Краснодар (Сегодня, 01:24)
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Болеет за:
«Краснодар»
Закончил первый из Величайших нынешней Эпохи!Удачи ему и Слава!!!
Регистрация: 24.01.2016 [жалоба]
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