Луис Суарес: Хави дал многое мировому футболу

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес пожелал удачи экс-хавбеку клуба Хави Эрнандесу, объявившему об окончании карьеры.2 мая стало известно, что легендарный полузащитник "Барселоны", в данный момент выступающий за катарский "Аль-Садд" собирается завершить карьеру в конце этого сезона."Спасибо за все, что ты дал мировому футболу. Суарес желает тебе успехов", — написал в твиттере 32-летний футболист.В составе "Барселоны" 39-летний испанец стал восьмикратным чемпионом испанской Премьеры. А также он выиграл три Кубка Испании и завоевал четыре титула Лиги чемпионов.На счету Хави шесть Суперкубков Испании, два Суперкубка УЕФА и два титула чемпионата мира среди клубов.