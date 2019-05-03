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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Ахмат
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Карлос Тевес выиграл 27-й трофей в карьере (видео)

"Бока Хуниорс" обыграл "Росарио Сентраль" в Суперкубке Аргентины.

Для нападающего "Боки" Карлоса Тевеса это стал 27-й трофей в карьере. Он является вторым самым титулованным аргентинским футболистом. Лидирует Лионель Месси, выигравший 35 турниров за свою карьеру.

"Это что-то уникальное", - отметил Тевес.

Теги: Бока Хуниорс Тевес Месси
Сегодня, 08:45
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