Карлос Тевес выиграл 27-й трофей в карьере (видео)

#SupercopaArgentina | Carlitos Tevez y el t?tulo 27 en su carrera: “Salir campe?n con esta camiseta es algo ?nico.”#Boca ? #RosarioCentral pic.twitter.com/OB9NwbA38z — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) May 3, 2019

"Бока Хуниорс" обыграл "Росарио Сентраль" в Суперкубке Аргентины.Для нападающего "Боки" Карлоса Тевеса это стал 27-й трофей в карьере. Он является вторым самым титулованным аргентинским футболистом. Лидирует Лионель Месси, выигравший 35 турниров за свою карьеру."Это что-то уникальное", - отметил Тевес.