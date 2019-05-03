Украина избежала наказания за натурализацию игрока "Шахтера" Жуниора Мораеса

?? Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА отклонила протесты федераций Португалии и Люксембурга о правомочности выступлений Жуниора Мораэса за сборную Украины в матчах Европейской квалификации 22 и 25 марта 2019 года ??#ЕВРО2020 @FFUKRAINE pic.twitter.com/UKRreMTAP5 — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) May 3, 2019

УЕФА объявило, что игрок "Шахтера" Жуниор Мораес может выступать за сборную Украины.Ранее сообщалось, что этнический бразилец не имел права играть за команду, поскольку не жил непрерывно на территории Украины в течение пяти лет, как того требует законодательство. Из-за этого "желто-синим" грозили два технических поражения в отборочных матчах ЧЕ-2020.