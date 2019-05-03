Россия РПЛ 2018/19
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Вчера, 23:57
"Айнтрахт" и "Челси" сыграли вничью
"Айнтрахт" и "Челси" сыграли вничью
Вчера, 23:39
В УЕФА состоялось заседание по делу Мораеса и сборной Украины (1)
В УЕФА состоялось заседание по делу Мораеса и сборной Украины (1)
Вчера, 23:26
Александр Зинченко продлит контракт с "Манчестер Сити" (1)
Александр Зинченко продлит контракт с "Манчестер Сити" (1)
Украина избежала наказания за натурализацию игрока "Шахтера" Жуниора Мораеса
УЕФА объявило, что игрок "Шахтера" Жуниор Мораес может выступать за сборную Украины.
Ранее сообщалось, что этнический бразилец не имел права играть за команду, поскольку не жил непрерывно на территории Украины в течение пяти лет, как того требует законодательство. Из-за этого "желто-синим" грозили два технических поражения в отборочных матчах ЧЕ-2020.
Ранее сообщалось, что этнический бразилец не имел права играть за команду, поскольку не жил непрерывно на территории Украины в течение пяти лет, как того требует законодательство. Из-за этого "желто-синим" грозили два технических поражения в отборочных матчах ЧЕ-2020.
?? Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА отклонила протесты федераций Португалии и Люксембурга о правомочности выступлений Жуниора Мораэса за сборную Украины в матчах Европейской квалификации 22 и 25 марта 2019 года ??#ЕВРО2020 @FFUKRAINE pic.twitter.com/UKRreMTAP5— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) May 3, 2019
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