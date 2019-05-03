Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Ахмат
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Украина избежала наказания за натурализацию игрока "Шахтера" Жуниора Мораеса

УЕФА объявило, что игрок "Шахтера" Жуниор Мораес может выступать за сборную Украины.

Ранее сообщалось, что этнический бразилец не имел права играть за команду, поскольку не жил непрерывно на территории Украины в течение пяти лет, как того требует законодательство. Из-за этого "желто-синим" грозили два технических поражения в отборочных матчах ЧЕ-2020.

Теги: Шахтер сборная Украины
Сегодня, 14:45
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#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 14:58)
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online
Болеет за:
«Зенит»
УЕФА продажная.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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