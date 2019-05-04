Николас Тальяфико продлил контракт с "Аяксом"

He just don't wanna leave you, fans! ??



Your mood in one GIF? ? — AFC Ajax (@AFCAjax) May 3, 2019

Защитник "Аякса" Николас Тальяфико продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба амстердамцев.Новое соглашение будет действовать до лета 2022 года. 26-летний аргентинский защитник перешел в "Аякс" из "Индепендьенте" в 2018 году.В текущем сезоне он провел 42 матча за амстердамцев во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач.