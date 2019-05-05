Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может возглавить "Селтик", сообщает Sky Sport Italia.Отмечается, что португальский специалист готов рассмотреть предложение шотландского клуба.Напомним, последним местом работы Моуринью был "Манчестер Юнайтед", который специалист покинул в декабре 2018 года.