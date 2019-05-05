Россия РПЛ 2018/19
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15:02
Дмитрий Хохлов: Влашич – очень сильный игрок, но у ЦСКА есть футболисты, способные его заменить
Дмитрий Хохлов: Влашич – очень сильный игрок, но у ЦСКА есть футболисты, способные его заменить
12:25
Александр Медведев: Кокорин? Все, кто имеет право получить медаль за победу в чемпионате, ее получат (5)
Александр Медведев: Кокорин? Все, кто имеет право получить медаль за победу в чемпионате, ее получат (5)
11:44
Александр Горшков: Кокорин тоже чемпион, какую-то лепту он внес. Случившееся нужно оставить за скобками (3)
Александр Горшков: Кокорин тоже чемпион, какую-то лепту он внес. Случившееся нужно оставить за скобками (3)
10:41
Отец Дзюбы: Карпин вытирал ноги об Артема и вышвыривал в аренду, даже когда он все хорошо делал (36)
Отец Дзюбы: Карпин вытирал ноги об Артема и вышвыривал в аренду, даже когда он все хорошо делал (36)
08:29
Мирча Луческу: "Зенит" очень силен. Есть вероятность, что я приеду на празднование чемпионства (1)
Мирча Луческу: "Зенит" очень силен. Есть вероятность, что я приеду на празднование чемпионства (1)
02:41
Конкуренты подарили «Зениту» чемпионство: московские клубы и «Краснодар» не справились с чемпионской гонкой (20)
Конкуренты подарили «Зениту» чемпионство: московские клубы и «Краснодар» не справились с чемпионской гонкой (20)
Жозе Моуринью может возглавить "Селтик"
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может возглавить "Селтик", сообщает Sky Sport Italia.
Отмечается, что португальский специалист готов рассмотреть предложение шотландского клуба.
Напомним, последним местом работы Моуринью был "Манчестер Юнайтед", который специалист покинул в декабре 2018 года.
Отмечается, что португальский специалист готов рассмотреть предложение шотландского клуба.
Напомним, последним местом работы Моуринью был "Манчестер Юнайтед", который специалист покинул в декабре 2018 года.
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