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Ахмат
Ростов
Рубин
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Крылья Советов
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Жозе Моуринью может возглавить "Селтик"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может возглавить "Селтик", сообщает Sky Sport Italia.

Отмечается, что португальский специалист готов рассмотреть предложение шотландского клуба.

Напомним, последним местом работы Моуринью был "Манчестер Юнайтед", который специалист покинул в декабре 2018 года.
Теги: Моуринью Селтик
Сегодня, 17:32
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