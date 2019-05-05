"Црвена Звезда" досрочно стала чемпионом Сербии

"Црвена Звезда" на своем поле одержала победу над "Младостью"в матче 35-го тура чемпионата Сербии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых.Таким образом, команда Владана Милоевича набрала 54 очка в таблице чемпионского плей-офф и за два тура до конца первенства стала чемпионом Сербии.