Россия РПЛ 2018/19
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22:18
У ЦСКА герой в маске, а у "Ростова" - в шапочке для плавания. Шомуродов не дал "Краснодару" догнать "Локо"
У ЦСКА герой в маске, а у "Ростова" - в шапочке для плавания. Шомуродов не дал "Краснодару" догнать "Локо"
21:10
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Владимир Пономарев: "Зенит" празднует золото, настроение у всех отпускное. Возможно, ЦСКА будет легче (1)
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Алексей Миллер: работа Семака – это наглядное пособие того, как сделать команду чемпионом за 340 дней (17)
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Дмитрий Хохлов: Влашич – очень сильный игрок, но у ЦСКА есть футболисты, способные его заменить
"Црвена Звезда" досрочно стала чемпионом Сербии
"Црвена Звезда" на своем поле одержала победу над "Младостью"в матче 35-го тура чемпионата Сербии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых.
Таким образом, команда Владана Милоевича набрала 54 очка в таблице чемпионского плей-офф и за два тура до конца первенства стала чемпионом Сербии.
Таким образом, команда Владана Милоевича набрала 54 очка в таблице чемпионского плей-офф и за два тура до конца первенства стала чемпионом Сербии.
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