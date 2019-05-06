"Зальцбург" в 6-й раз подряд выиграл чемпионат Австрии

"Зальцбург" стал чемпионам Австрии сезона-2018/19.Команда Марко Розе в воскресенье на выезде обыграла венскую "Аустрию" в 7-м туре плей-офф чемпионов со счетом 2:1. Таким образом, "Зальцбург" набрал 43 очка и оформил победу в австрийской Суперлиге за 3 тура до конца. Это 6-й подряд чемпионский титул для команды. Всего у "Зальцбурга" 13 побед в чемпионате.