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Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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"Зальцбург" в 6-й раз подряд выиграл чемпионат Австрии

"Зальцбург" стал чемпионам Австрии сезона-2018/19.

Команда Марко Розе в воскресенье на выезде обыграла венскую "Аустрию" в 7-м туре плей-офф чемпионов со счетом 2:1. Таким образом, "Зальцбург" набрал 43 очка и оформил победу в австрийской Суперлиге за 3 тура до конца. Это 6-й подряд чемпионский титул для команды. Всего у "Зальцбурга" 13 побед в чемпионате.
Теги: Зальцбург
Сегодня, 09:17
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