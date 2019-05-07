Нидерланды Эредивизи 2018/19 
Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Аякс
ПСВ Эйдховен
Фейеноорд
АЗ Алкмаар
Утрехт
Хераклес
Витесс
Виллем II
Гронинген
Ден Хааг
Херенвен
Зволле
ВВВ-Венло
Фортуна С
Эммен
Де Графсхап
Эксельсиор
НАК Бреда
Нидерланды Эредивизи 2018/19 
Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Аякс 32 80
2 ПСВ Эйдховен 32 80
3 Фейеноорд 32 62
4 АЗ Алкмаар 32 55
5 Утрехт 32 50
6 Хераклес 32 48
7 Витесс 32 47
8 Виллем II 32 44
9 Гронинген 32 42
10 Ден Хааг 32 39
11 Херенвен 32 38
12 Зволле 32 38
13 ВВВ-Венло 32 38
14 Фортуна С 32 34
15 Эммен 32 32
16 Де Графсхап 32 29
17 Эксельсиор 32 27
18 НАК Бреда 32 22
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Андре Онана: люди не привыкли к темнокожим вратарям

Голкипер аместердамского "Аякса" и сборной Камеруна Андре Онана рассказал о расистских предубеждениях в мире футбола.

По словам Онана, в темнокожим вратарям относятся предвзято. Считают, что они хуже охраняют ворота, чем их коллеги со светлой кожей.

"Не так много темнокожих вратарей на вершине мирового футбола, потому что люди не привыкли к этому. Многие думают, что мы не так уверены в себе и совершаем больше ошибок.Поэтому, нам приходится работать усерднее, потому что это непросто. Для меня, разницы между темнокожими и белыми вратарями нет. Мы все одинаковые и совершаем одинаковые ошибки", — заявил вратарь.

"Газета.ру"
Теги: Аякс
Сегодня, 19:56
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#2  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:20)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sraptakpain
да хоть желтый, фиолетовый, хоть китаец, какая разница? лишь бы только не лодыгин



Ну да. В Шинннике окуенные вратари.Все сплошь Шмейхели.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#1  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 20:11)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Шинник»
да хоть желтый, фиолетовый, хоть китаец, какая разница? лишь бы только не лодыгин
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
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