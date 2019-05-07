Нидерланды Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Аякс
|32
|80
|2
|ПСВ Эйдховен
|32
|80
|3
|Фейеноорд
|32
|62
|4
|АЗ Алкмаар
|32
|55
|5
|Утрехт
|32
|50
|6
|Хераклес
|32
|48
|7
|Витесс
|32
|47
|8
|Виллем II
|32
|44
|9
|Гронинген
|32
|42
|10
|Ден Хааг
|32
|39
|11
|Херенвен
|32
|38
|12
|Зволле
|32
|38
|13
|ВВВ-Венло
|32
|38
|14
|Фортуна С
|32
|34
|15
|Эммен
|32
|32
|16
|Де Графсхап
|32
|29
|17
|Эксельсиор
|32
|27
|18
|НАК Бреда
|32
|22
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Андре Онана: люди не привыкли к темнокожим вратарям
Голкипер аместердамского "Аякса" и сборной Камеруна Андре Онана рассказал о расистских предубеждениях в мире футбола.
По словам Онана, в темнокожим вратарям относятся предвзято. Считают, что они хуже охраняют ворота, чем их коллеги со светлой кожей.
"Не так много темнокожих вратарей на вершине мирового футбола, потому что люди не привыкли к этому. Многие думают, что мы не так уверены в себе и совершаем больше ошибок.Поэтому, нам приходится работать усерднее, потому что это непросто. Для меня, разницы между темнокожими и белыми вратарями нет. Мы все одинаковые и совершаем одинаковые ошибки", — заявил вратарь.
"Газета.ру"
По словам Онана, в темнокожим вратарям относятся предвзято. Считают, что они хуже охраняют ворота, чем их коллеги со светлой кожей.
"Не так много темнокожих вратарей на вершине мирового футбола, потому что люди не привыкли к этому. Многие думают, что мы не так уверены в себе и совершаем больше ошибок.Поэтому, нам приходится работать усерднее, потому что это непросто. Для меня, разницы между темнокожими и белыми вратарями нет. Мы все одинаковые и совершаем одинаковые ошибки", — заявил вратарь.
"Газета.ру"
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