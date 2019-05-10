Матч Кубка Либертадорес закончился дракой

Аргентинский "Годой-Крус" обыграл чилийскую команду "Универсидад де Копсепсьон" в заключительной игре группы С Кубка Либертадорес.Встреча завершилась минимальной победой "Годой-Круса" со счетом 1:0.Игра завершилась массовой дракой футболистов. По итогам инцидента главный арбитр встречи Вилтон Сампайо показал две прямые красные карточки. У аргентинского клуба был удален Фабиан Энрикес, у чилийского – Патрисио Рубио.Победители вышли в плей-офф турнира со второго места в группе, их противники остались четвертыми.