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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Матч Кубка Либертадорес закончился дракой

Аргентинский "Годой-Крус" обыграл чилийскую команду "Универсидад де Копсепсьон" в заключительной игре группы С Кубка Либертадорес.

Встреча завершилась минимальной победой "Годой-Круса" со счетом 1:0.

Игра завершилась массовой дракой футболистов. По итогам инцидента главный арбитр встречи Вилтон Сампайо показал две прямые красные карточки. У аргентинского клуба был удален Фабиан Энрикес, у чилийского – Патрисио Рубио.

Победители вышли в плей-офф турнира со второго места в группе, их противники остались четвертыми.

"Газета.ру"
Сегодня, 09:05
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