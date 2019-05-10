Россия РПЛ 2018/19
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В Подмосковье избили бывшего форварда сборной Казахстана
Бывший нападающий сборной Казахстана Глеб Мальцев был избит в Подмосковье, сообщает телеграм-канал "Мутко против".
31-летний футболист отмечал День Победы с малознакомыми людьми и повздорил с ними. В результате Мальцева избили. С травмами головы он был доставлен в больницу.
Мальцев завершил карьеру в 2014 году.
31-летний футболист отмечал День Победы с малознакомыми людьми и повздорил с ними. В результате Мальцева избили. С травмами головы он был доставлен в больницу.
Мальцев завершил карьеру в 2014 году.
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