Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Арсенал Тула
Спартак
Ростов
Оренбург
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 27 19
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ФИФА дисквалифицировала агента Ибрагимовича и Погба

Международная федерация футбола (ФИФА) наказала известного футбольного агента Мино Райолу, передает ТАСС.

Сообщается, что Мино Райола дисквалифицирован на три месяца, а его родственник, который также занимается агентством, на два. Срок отстранения будет вестись с 10 мая. Причиной наказания стало решение Федерации футбола Италии отстранить Мино и Винченцо Райолу на три месяца.

Мино Райола является одним из самых известных и успешных футбольных агентов в мире. Его клиентами, в частности, являются нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович, полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма, а также форвард "Наполи" Лоренцо Инсинье и Марио Балотелли, выступающий за "Марсель".

"Газета.ру"
Теги: Ибрагимович Погба
Сегодня, 02:04
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