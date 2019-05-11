Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Арсенал Тула
Спартак
Ростов
Оренбург
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 27 19
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Новости партнеров

Стали известны все участники 1/8 финала Кубка Либертадорес

Стали известны все участники плей-офф Кубка Либертадорес. Жеребьевка 1/8 финала турнира состоится в понедельник, 13 мая, в Парагвае.

Первые места в своих группах заняли "Палмейрас", "Крузейро", "Интернасионал", "Фламенго" (Все - Бразилия), "Бока Хуниорс" (Аргентина), "Олимпия А", "Серро Портеньо" и "Либертад" (Все - Парагвай).

Со вторых мест в плей-офф пробились "Ривер Плейт", "Годой Крус", "Сан-Лоренсо" (Все - Аргентина), "Гремио", "Атлетико Паранаэнсе" (Оба - Бразилия), "Эмелек", "ЛДУ" (Оба - Эквадор) и "Насиональ" (Уругвай).
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