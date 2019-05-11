Стали известны все участники 1/8 финала Кубка Либертадорес

Стали известны все участники плей-офф Кубка Либертадорес. Жеребьевка 1/8 финала турнира состоится в понедельник, 13 мая, в Парагвае.Первые места в своих группах заняли "Палмейрас", "Крузейро", "Интернасионал", "Фламенго" (Все - Бразилия), "Бока Хуниорс" (Аргентина), "Олимпия А", "Серро Портеньо" и "Либертад" (Все - Парагвай).Со вторых мест в плей-офф пробились "Ривер Плейт", "Годой Крус", "Сан-Лоренсо" (Все - Аргентина), "Гремио", "Атлетико Паранаэнсе" (Оба - Бразилия), "Эмелек", "ЛДУ" (Оба - Эквадор) и "Насиональ" (Уругвай).