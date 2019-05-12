Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Арсенал Тула
Спартак
Ахмат
Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Экс-президент ФИФА недоволен высокими ценами на билеты

Бывший глава Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер заявил, что цены на билеты в футболе стали слишком высокими.

"Люди уже платят слишком много, чтобы попасть на арену. Цены становятся выше и выше, потому что клубам нужно больше денег.

Уменьшение количества зрителей в ведущих европейских чемпионатах - плохой знак. Футбол должен оставаться доступным", - цитирует Блаттера ESPN со ссылкой на Schweiz am Wochenende.

"Газета.ру"
Сегодня, 10:24
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