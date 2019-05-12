Экс-президент ФИФА недоволен высокими ценами на билеты

Бывший глава Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер заявил, что цены на билеты в футболе стали слишком высокими."Люди уже платят слишком много, чтобы попасть на арену. Цены становятся выше и выше, потому что клубам нужно больше денег.Уменьшение количества зрителей в ведущих европейских чемпионатах - плохой знак. Футбол должен оставаться доступным", - цитирует Блаттера ESPN со ссылкой на Schweiz am Wochenende.