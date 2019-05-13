В контракте Тальяфико с "Аяксом" прописана сумма отступных в 20 миллионов евро

Как сообщает Ajax1, в контракте защитника "Аякса" Николаса Тальяфико прописана сумма отступных за его расторжение. Она равна 20 миллионам евро.Ранее футболист продлил контракт с "Аяксом" до 2022 года.В нынешнем сезоне он провел 45 матчей за "Аякс", забил пять мячей и отдал шесть результативных передач.