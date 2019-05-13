Нидерланды Эредивизи 2018/19 
Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Аякс
ПСВ Эйдховен
Фейеноорд
АЗ Алкмаар
Витесс
Утрехт
Хераклес
Гронинген
Виллем II
Ден Хааг
Херенвен
ВВВ-Венло
Зволле
Эммен
Фортуна С
Эксельсиор
Де Графсхап
НАК Бреда
Нидерланды Эредивизи 2018/19 
Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Аякс 33 83
2 ПСВ Эйдховен 33 80
3 Фейеноорд 33 62
4 АЗ Алкмаар 33 58
5 Витесс 33 50
6 Утрехт 33 50
7 Хераклес 33 48
8 Гронинген 33 45
9 Виллем II 33 44
10 Ден Хааг 33 42
11 Херенвен 33 41
12 ВВВ-Венло 33 41
13 Зволле 33 38
14 Эммен 33 35
15 Фортуна С 33 34
16 Эксельсиор 33 30
17 Де Графсхап 33 29
18 НАК Бреда 33 22
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В контракте Тальяфико с "Аяксом" прописана сумма отступных в 20 миллионов евро

Как сообщает Ajax1, в контракте защитника "Аякса" Николаса Тальяфико прописана сумма отступных за его расторжение. Она равна 20 миллионам евро.

Ранее футболист продлил контракт с "Аяксом" до 2022 года.

В нынешнем сезоне он провел 45 матчей за "Аякс", забил пять мячей и отдал шесть результативных передач.
Теги: Тальяфико Аякс
Сегодня, 09:27
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#1  ljubljana  Over here (Сегодня, 09:53)
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20 лямов с учетом достижений Аякса в этом розыгрыше ЛЧ - это просто копейки. ничего не показавших ноунеймов уже берут лямов по 50
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
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