В контракте Тальяфико с "Аяксом" прописана сумма отступных в 20 миллионов евро

Нидерланды Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Аякс
|33
|83
|2
|ПСВ Эйдховен
|33
|80
|3
|Фейеноорд
|33
|62
|4
|АЗ Алкмаар
|33
|58
|5
|Витесс
|33
|50
|6
|Утрехт
|33
|50
|7
|Хераклес
|33
|48
|8
|Гронинген
|33
|45
|9
|Виллем II
|33
|44
|10
|Ден Хааг
|33
|42
|11
|Херенвен
|33
|41
|12
|ВВВ-Венло
|33
|41
|13
|Зволле
|33
|38
|14
|Эммен
|33
|35
|15
|Фортуна С
|33
|34
|16
|Эксельсиор
|33
|30
|17
|Де Графсхап
|33
|29
|18
|НАК Бреда
|33
|22
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