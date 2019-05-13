Россия РПЛ 2018/19
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21:05
Артем Дзюба: если я уеду в Англию, то вряд ли это будет команда из первой пятерки. Надо быть адекватным
Артем Дзюба: если я уеду в Англию, то вряд ли это будет команда из первой пятерки. Надо быть адекватным
19:33
Роналдо: я сделал вазэктомию, но заморозил достаточно спермы для создания целой футбольной команды (2)
Роналдо: я сделал вазэктомию, но заморозил достаточно спермы для создания целой футбольной команды (2)
18:26
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17:54
Сергей Силкин: после полуфиналов Лиги чемпионов возможны любые неожиданные результаты, но, думаю, в тройку "Спартак" не попадет (1)
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15:53
Айртон: Роша переживал, что его купили за большие деньги, а он не помогает "Спартаку" побеждать (2)
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14:39
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12:27
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11:42
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Сергей Кирьяков: "Сочи" и "Тамбову" нужно хорошо подумать о селекции, чтобы задержаться в РПЛ (2)
Роналдо: я сделал вазэктомию, но заморозил достаточно спермы для создания целой футбольной команды
Легендарный бразильский нападающий Роналдо, которого на протяжении всей карьеры подвергали критике за склонность к лишнему весу, признался, что ему было нелегко выдерживать постоянное давление СМИ.
"Десерт - это проблема. Есть активисты по многим вопросам — защищают чернокожих, геев, но никто никогда не защищал меня, когда меня называли толстым".
Чемпион мира - 2002, в прошлом большой лавелас, так же, говоря о личной жизни, признался, что ему пришлось пройти процедуру вазэктомии, чтобы предотвратить рождение большого числа детей, а возможно, и разбирательств, связанных с внебрачными детьми и выплачиванием алиментов. Вазэктомия - хирургическая операция, при которой производится перевязка или удаление фрагмента семявыносящих протоков у мужчин. Эта операция приводит к неспособности иметь потомство при сохранении половых функций.
"Я не жалею о том, что развлекался, когда был молодым. Вечеринки никогда не были моим приоритетом, приоритетом всегда был футбол. Футболисты - молодые люди, они хотят развеяться, хотят иметь девушку. Это нормально для молодежи, особенно, если у вас есть деньги.
Я сделал вазэктомию, но если моя девушка захочет детей, я заморозил достаточно спермы для создания целой футбольной команды", - сказал Роналдо в интервью Financial Times.
Sport24.ru
"Десерт - это проблема. Есть активисты по многим вопросам — защищают чернокожих, геев, но никто никогда не защищал меня, когда меня называли толстым".
Чемпион мира - 2002, в прошлом большой лавелас, так же, говоря о личной жизни, признался, что ему пришлось пройти процедуру вазэктомии, чтобы предотвратить рождение большого числа детей, а возможно, и разбирательств, связанных с внебрачными детьми и выплачиванием алиментов. Вазэктомия - хирургическая операция, при которой производится перевязка или удаление фрагмента семявыносящих протоков у мужчин. Эта операция приводит к неспособности иметь потомство при сохранении половых функций.
"Я не жалею о том, что развлекался, когда был молодым. Вечеринки никогда не были моим приоритетом, приоритетом всегда был футбол. Футболисты - молодые люди, они хотят развеяться, хотят иметь девушку. Это нормально для молодежи, особенно, если у вас есть деньги.
Я сделал вазэктомию, но если моя девушка захочет детей, я заморозил достаточно спермы для создания целой футбольной команды", - сказал Роналдо в интервью Financial Times.
Sport24.ru
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