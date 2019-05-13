Роналдо: я сделал вазэктомию, но заморозил достаточно спермы для создания целой футбольной команды

Легендарный бразильский нападающий Роналдо, которого на протяжении всей карьеры подвергали критике за склонность к лишнему весу, признался, что ему было нелегко выдерживать постоянное давление СМИ."Десерт - это проблема. Есть активисты по многим вопросам — защищают чернокожих, геев, но никто никогда не защищал меня, когда меня называли толстым".Чемпион мира - 2002, в прошлом большой лавелас, так же, говоря о личной жизни, признался, что ему пришлось пройти процедуру вазэктомии, чтобы предотвратить рождение большого числа детей, а возможно, и разбирательств, связанных с внебрачными детьми и выплачиванием алиментов. Вазэктомия - хирургическая операция, при которой производится перевязка или удаление фрагмента семявыносящих протоков у мужчин. Эта операция приводит к неспособности иметь потомство при сохранении половых функций."Я не жалею о том, что развлекался, когда был молодым. Вечеринки никогда не были моим приоритетом, приоритетом всегда был футбол. Футболисты - молодые люди, они хотят развеяться, хотят иметь девушку. Это нормально для молодежи, особенно, если у вас есть деньги.Я сделал вазэктомию, но если моя девушка захочет детей, я заморозил достаточно спермы для создания целой футбольной команды", - сказал Роналдо в интервью Financial Times.