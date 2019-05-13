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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Роналдо: я сделал вазэктомию, но заморозил достаточно спермы для создания целой футбольной команды

Легендарный бразильский нападающий Роналдо, которого на протяжении всей карьеры подвергали критике за склонность к лишнему весу, признался, что ему было нелегко выдерживать постоянное давление СМИ.

"Десерт - это проблема. Есть активисты по многим вопросам — защищают чернокожих, геев, но никто никогда не защищал меня, когда меня называли толстым".

Чемпион мира - 2002, в прошлом большой лавелас, так же, говоря о личной жизни, признался, что ему пришлось пройти процедуру вазэктомии, чтобы предотвратить рождение большого числа детей, а возможно, и разбирательств, связанных с внебрачными детьми и выплачиванием алиментов. Вазэктомия - хирургическая операция, при которой производится перевязка или удаление фрагмента семявыносящих протоков у мужчин. Эта операция приводит к неспособности иметь потомство при сохранении половых функций.

"Я не жалею о том, что развлекался, когда был молодым. Вечеринки никогда не были моим приоритетом, приоритетом всегда был футбол. Футболисты - молодые люди, они хотят развеяться, хотят иметь девушку. Это нормально для молодежи, особенно, если у вас есть деньги.

Я сделал вазэктомию, но если моя девушка захочет детей, я заморозил достаточно спермы для создания целой футбольной команды", - сказал Роналдо в интервью Financial Times.

Sport24.ru
Теги: Роналдо
Сегодня, 19:33
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2
(1)
#2  suarez   (Сегодня, 20:20)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Ну, что ему было делать?
Детей же кучу настругал - видимо, не научился вовремя вынимать;
бабы, родившие от него уже по другим куям скачут, а зубастик алименты не хилые платит;
сейчас, похоже, хоть и подруга есть постоянная - всё равно ловеласом остался;
есть большой пласт бабья, который именно так и живёт, ловя на пузо.

Я так понял, что при этой операции всё как обычно работает, только семя не жизнеспособно. Не знаю, надо быть смелым, чтобы дать себе там резать. А, вообще, новость очень давнишняя...
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
#1  Xander Cage   (Сегодня, 19:39)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Коты и то сами себе такую херню не делают satisfied
Регистрация: 11.05.2019 [жалоба]
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