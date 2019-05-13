Фанаты "Грассхоппера" сорвали матч и отобрали у игроков футболки

Фанаты "Грассхоппера" попытались атаковать футболистов команды во время матча швейцарской суперлиги против "Люцерна".При счете 4:0 в пользу соперника они попытались выбежать на поле и требовали игроков снять футболки и шорты, потому что они "не достойны носить форму клуба".Из-за беспорядков судья вынужден был остановить игру и принял решение о ее досрочном завершении после 16-минутного ожидания.После того, как матч был официально прерван, несколько футболистов "Грассхоппера" действительно отдали футболки болельщикам.Дисциплинарная комиссия швейцарской лиги теперь должна будет принять решение по поводу дальнейшей судьбы матча."Грассхоппер" - самый титулованный клуб в истории Швейцарии (27 чемпионских титулов). В этом сезоне клуб впервые за 70 лет вылетел из элитного дивизиона.