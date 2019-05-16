Голландия обыграла Испанию и вышла в финал юношеского Евро-2019

Сборная Голландии вышла в финал юношеского чемпионата Европы (игроки не старше 17 лет), который проходит в Ирландии.В полуфинальной встрече, прошедшей в четверг в Дублине, голландцы обыграли команду Испании со счетом 1:0.В другом полуфинале сегодня встретятся сборные Франции и Италии.Сборная России, напомним, заняла четвертое место в группе С.