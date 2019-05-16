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Ахмат
Ростов
Оренбург
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Крылья Советов
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Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Голландия обыграла Испанию и вышла в финал юношеского Евро-2019

Сборная Голландии вышла в финал юношеского чемпионата Европы (игроки не старше 17 лет), который проходит в Ирландии.

В полуфинальной встрече, прошедшей в четверг в Дублине, голландцы обыграли команду Испании со счетом 1:0.

В другом полуфинале сегодня встретятся сборные Франции и Италии.

Сборная России, напомним, заняла четвертое место в группе С.
Сегодня, 21:10
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