Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:01
Михаил Галактионов объяснил вызов в сборную России U21 Татаева из "Млады Болеслав", Умярова и Сагитова
Михаил Галактионов объяснил вызов в сборную России U21 Татаева из "Млады Болеслав", Умярова и Сагитова
19:25
Денис Глушаков: почему ушел из "Локомотива"? Я устал. Просто играл, но мы ничего не выигрывали (11)
Денис Глушаков: почему ушел из "Локомотива"? Я устал. Просто играл, но мы ничего не выигрывали (11)
19:08
Роберт Мак может покинуть "Зенит" (11)
Роберт Мак может покинуть "Зенит" (11)
17:07
Фанату, зажегшему файер на матче "Зенит" - ЦСКА, запретили год посещать спортивные мероприятия (7)
Фанату, зажегшему файер на матче "Зенит" - ЦСКА, запретили год посещать спортивные мероприятия (7)
16:49
КДК РФС в понедельник вынесет решение по вопросу отмены красной карточки игрока "Урала" Бикфалви (1)
КДК РФС в понедельник вынесет решение по вопросу отмены красной карточки игрока "Урала" Бикфалви (1)
13:15
Представитель Денисова: диалог с "Локомотивом" действительно начался и идет в конструктивном ключе (2)
Представитель Денисова: диалог с "Локомотивом" действительно начался и идет в конструктивном ключе (2)
12:37
Веллитон стал чемпионом ОАЭ (4)
Веллитон стал чемпионом ОАЭ (4)
Харри Кейн попал в состав сборной Англии на финальный этап Лиги наций
Футбольная ассоциация Англии огласила список футболистов, вызванных в сборную для подготовки к финальному этапу Лиги наций.
Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн, восстанавливающийся от травмы, также вошел в число футболистов сборной.
Стоит отметить, что финальный турнир Лиги наций пройдет в Португалии с 5 по 9 июня. 5 июня в рамках полуфинала пройдет матч полуфинала Португалия – Швейцария, 6 июня – Голландия – Англия. 9-го же числа будут сыграны матч за третье место и финал.
"Газета.ру"
Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн, восстанавливающийся от травмы, также вошел в число футболистов сборной.
Стоит отметить, что финальный турнир Лиги наций пройдет в Португалии с 5 по 9 июня. 5 июня в рамках полуфинала пройдет матч полуфинала Португалия – Швейцария, 6 июня – Голландия – Англия. 9-го же числа будут сыграны матч за третье место и финал.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.