Харри Кейн попал в состав сборной Англии на финальный этап Лиги наций

Футбольная ассоциация Англии огласила список футболистов, вызванных в сборную для подготовки к финальному этапу Лиги наций.Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн, восстанавливающийся от травмы, также вошел в число футболистов сборной.Стоит отметить, что финальный турнир Лиги наций пройдет в Португалии с 5 по 9 июня. 5 июня в рамках полуфинала пройдет матч полуфинала Португалия – Швейцария, 6 июня – Голландия – Англия. 9-го же числа будут сыграны матч за третье место и финал.