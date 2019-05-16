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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Харри Кейн попал в состав сборной Англии на финальный этап Лиги наций

Футбольная ассоциация Англии огласила список футболистов, вызванных в сборную для подготовки к финальному этапу Лиги наций.

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн, восстанавливающийся от травмы, также вошел в число футболистов сборной.

Стоит отметить, что финальный турнир Лиги наций пройдет в Португалии с 5 по 9 июня. 5 июня в рамках полуфинала пройдет матч полуфинала Португалия – Швейцария, 6 июня – Голландия – Англия. 9-го же числа будут сыграны матч за третье место и финал.

"Газета.ру"
Теги: Кейн Сборная Англии
Сегодня, 21:29
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