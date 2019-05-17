Россия РПЛ 2018/19
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21:04
Анастасия Пустовойтова - о назначении на финал Лиги чемпионов: это, определенно, и радость и возбуждение (2)
Анастасия Пустовойтова - о назначении на финал Лиги чемпионов: это, определенно, и радость и возбуждение (2)
19:56
Черевченко: я остаюсь в "Арсенале" (1)
Черевченко: я остаюсь в "Арсенале" (1)
17:03
В Доме футбола разбираются насчёт возможного договорного характера игры "Чайка" - "Черноморец" (1)
В Доме футбола разбираются насчёт возможного договорного характера игры "Чайка" - "Черноморец" (1)
16:23
Беляев не хочет продлевать контракт с "Арсеналом". Защитником интересуются "Спартак" и "Локо" (10)
Беляев не хочет продлевать контракт с "Арсеналом". Защитником интересуются "Спартак" и "Локо" (10)
13:15
"Тамбов" прошел лицензирование (2)
"Тамбов" прошел лицензирование (2)
Назван лучший игрок чемпионата Голландии
Эредивизия в официальном твиттере назвала имя лучшего футболиста лиги по итогам закончившегося сезона.
Обладателем награды тал хавбек амстердамского "Аякса" Френки де Йонг, который своими действиями помог команде взять первое с 2014 года чемпионство.
"Газета.ру"
Обладателем награды тал хавбек амстердамского "Аякса" Френки де Йонг, который своими действиями помог команде взять первое с 2014 года чемпионство.
"Газета.ру"
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