Назван лучший игрок чемпионата Голландии

Эредивизия в официальном твиттере назвала имя лучшего футболиста лиги по итогам закончившегося сезона.Обладателем награды тал хавбек амстердамского "Аякса" Френки де Йонг, который своими действиями помог команде взять первое с 2014 года чемпионство.