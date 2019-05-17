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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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УЕФА дисквалифицировал тренера "Бенфики" на один матч

Главный тренер лиссабонской "Бенфики" Бруну Лаже дисквалифицирован на один матч еврокубоков, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Наставник отстранен за споры с арбитром во время ответной встречи 1/4 финала Лиги Европы против «Айнтрахта» из Франкфурта-на-Майне, которая прошла 18 апреля и завершилась со счетом 2:0 в пользу немецкого клуба.

Также португальский клуб оштрафован на €1 тыс. за использование болельщиками пиротехники.

"Газета.ру"
Теги: Бенфика
Сегодня, 22:32
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