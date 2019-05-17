УЕФА дисквалифицировал тренера "Бенфики" на один матч

Главный тренер лиссабонской "Бенфики" Бруну Лаже дисквалифицирован на один матч еврокубоков, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).Наставник отстранен за споры с арбитром во время ответной встречи 1/4 финала Лиги Европы против «Айнтрахта» из Франкфурта-на-Майне, которая прошла 18 апреля и завершилась со счетом 2:0 в пользу немецкого клуба.Также португальский клуб оштрафован на €1 тыс. за использование болельщиками пиротехники.