Россия РПЛ 2018/19
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21:04
Анастасия Пустовойтова - о назначении на финал Лиги чемпионов: это, определенно, и радость и возбуждение (2)
Анастасия Пустовойтова - о назначении на финал Лиги чемпионов: это, определенно, и радость и возбуждение (2)
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Черевченко: я остаюсь в "Арсенале" (1)
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В Доме футбола разбираются насчёт возможного договорного характера игры "Чайка" - "Черноморец" (1)
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"Тамбов" прошел лицензирование (2)
УЕФА дисквалифицировал тренера "Бенфики" на один матч
Главный тренер лиссабонской "Бенфики" Бруну Лаже дисквалифицирован на один матч еврокубоков, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Наставник отстранен за споры с арбитром во время ответной встречи 1/4 финала Лиги Европы против «Айнтрахта» из Франкфурта-на-Майне, которая прошла 18 апреля и завершилась со счетом 2:0 в пользу немецкого клуба.
Также португальский клуб оштрафован на €1 тыс. за использование болельщиками пиротехники.
"Газета.ру"
Наставник отстранен за споры с арбитром во время ответной встречи 1/4 финала Лиги Европы против «Айнтрахта» из Франкфурта-на-Майне, которая прошла 18 апреля и завершилась со счетом 2:0 в пользу немецкого клуба.
Также португальский клуб оштрафован на €1 тыс. за использование болельщиками пиротехники.
"Газета.ру"
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