Жозе Моуринью рассказал, когда хочет вернуться к работе

Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признался, что хочет вернуться к работе."В данный момент во Францию приходит много инвесторов, уровень поднимется... Почему бы и мне однажды не поработать здесь? - Когда я покинул "Манчестер Юнайтед" в декабре, то сразу же принял решение, что хочу вновь работать с лета. Я надеюсь вернуться к работе в июле и присоединиться к проекту, который мне действительно понравится" - цитирует RMC Моуринью.