Сергей Ребров может возглавить "Бешикташ"

Главного тренера "Ференцвароша" Сергея Реброва летом могут назначить в "Бешикташ", информирует Goal.com.Стамбульцы рассматривают украинца в качестве замены Шенолу Гюнешу, который по окончании сезона сосредоточится на работе со сборной Турции."Ференцварош" под руководством Реброва выиграл чемпионат Венгрии и выступит в квалификации Лиги чемпионов.