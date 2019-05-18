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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Сергей Ребров может возглавить "Бешикташ"

Главного тренера "Ференцвароша" Сергея Реброва летом могут назначить в "Бешикташ", информирует Goal.com.

Стамбульцы рассматривают украинца в качестве замены Шенолу Гюнешу, который по окончании сезона сосредоточится на работе со сборной Турции.

"Ференцварош" под руководством Реброва выиграл чемпионат Венгрии и выступит в квалификации Лиги чемпионов.
Теги: Ребров Бешикташ
Сегодня, 10:19
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