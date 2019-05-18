Россия РПЛ 2018/19 
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Федерация Украины была переименована. Теперь это Украинская ассоциация футбола

Федерация футбола Украины была переименована. Такое решение было принято в Запорожье, где состоялся XXII Конгресс ФФУ. Федерация футбола Украины была переименована в Украинскую ассоциацию футбола. Это второй шаг ребрендинга союза, который был начат еще три года назад.

"Такое решение является логическим продолжением реализации нашей стратегии развития украинского футбола, в основу которой легли ключевые инновации и управленческие реформы, реализованные в течение последних нескольких лет в УЕФА. И мы благодарны нашим партнерам из УЕФА за сопровождение и помощь в проведении ребрендинга нашего союза.

Приятно слышать, что представители футбольных ассоциаций других стран сейчас обращаются в УЕФА и просят помочь им с модернизацией собственных брендов, чтобы было, цитирую дословно, "как в Украине". Это также является свидетельством успешности нашего выбора и узнаваемости украинских футбольных символов, чему будет способствовать и новое название союза. Ведь теперь аббревиатура в названии на английском выглядит как UAF, то есть хорошо известные всему миру буквы-символы UA — Украина и F — футбол. Такой подход значительно упростит позиционирования популяризацию бренда украинского футбола в Европе и мире", — сказал президент организации Андрей Павелко.
Сегодня, 12:30
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