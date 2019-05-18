Федерация Украины была переименована. Теперь это Украинская ассоциация футбола

Федерация футбола Украины была переименована. Такое решение было принято в Запорожье, где состоялся XXII Конгресс ФФУ. Федерация футбола Украины была переименована в Украинскую ассоциацию футбола. Это второй шаг ребрендинга союза, который был начат еще три года назад."Такое решение является логическим продолжением реализации нашей стратегии развития украинского футбола, в основу которой легли ключевые инновации и управленческие реформы, реализованные в течение последних нескольких лет в УЕФА. И мы благодарны нашим партнерам из УЕФА за сопровождение и помощь в проведении ребрендинга нашего союза.Приятно слышать, что представители футбольных ассоциаций других стран сейчас обращаются в УЕФА и просят помочь им с модернизацией собственных брендов, чтобы было, цитирую дословно, "как в Украине". Это также является свидетельством успешности нашего выбора и узнаваемости украинских футбольных символов, чему будет способствовать и новое название союза. Ведь теперь аббревиатура в названии на английском выглядит как UAF, то есть хорошо известные всему миру буквы-символы UA — Украина и F — футбол. Такой подход значительно упростит позиционирования популяризацию бренда украинского футбола в Европе и мире", — сказал президент организации Андрей Павелко.