Впервые в истории клубы топ-5 европейских лиг защитили свои титулы

Историческим достижением отметился сезон-2018/19 в европейском клубном футболе.По сообщению Opta, впервые в истории европейских футбольных турниров действующие чемпионы входят в топ-5 европейских лиг — испанской Ла Лиги, Английской премьер-лиги, итальянской Серии А, а также немецкой Бундеслиги и французской Лиги 1.Все команды по итогам текущего сезона смогли защитить свои титулы.В Испании лидером вновь стала "Барселона", в Англии - "Манчестер Сити", в Италии - "Ювентус", в Германии - "Бавария", во Франции - "ПСЖ".