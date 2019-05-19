Впервые в истории клубы топ-5 европейских лиг защитили свои титулы

Историческим достижением отметился сезон-2018/19 в европейском клубном футболе.

По сообщению Opta, впервые в истории европейских футбольных турниров действующие чемпионы входят в топ-5 европейских лиг — испанской Ла Лиги, Английской премьер-лиги, итальянской Серии А, а также немецкой Бундеслиги и французской Лиги 1.

Все команды по итогам текущего сезона смогли защитить свои титулы.

В Испании лидером вновь стала "Барселона", в Англии - "Манчестер Сити", в Италии - "Ювентус", в Германии - "Бавария", во Франции - "ПСЖ".

"Газета.ру"
Сегодня, 00:49
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