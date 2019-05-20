В Грузии арестованы 11 футболистов, которые подозреваются в договорных матчах

Антикоррупционное агентство службы государственной безопасности Грузии задержало 8 действующих и 3 бывших футболистов по подозрению в проведении договорных матчей.

Задержанные бывшие футболисты: Вахтанг Дж., Лаша Ч. и Ника Д., футболист ФК "Чиатура" Ираклий Х, а также футболисты ФК "Гурия Ланчхути" — Роберт И. и Ираклий Б, футболисты ФК "Вит Джорджия" — Джони Ш., Георгий Г., Николоз М., Паата Гх. и Нодар К, сообщает пресс-служба ведомства.

Расследование установило, что члены организованной преступной группы связывались с футболистами и в обмен на определённую сумму могли проиграть команде соперника с заранее согласованным счётом. В итоге футболисты получили сумму в размере 93,5 тыс. лари (более $ 34 тыс.). Подозреваемым грозит от четырёх до шести лет лишения свободы.
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