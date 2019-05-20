Стив Кларк утвержден в качестве главного тренера сборной Шотландии

У сборной Шотландии по футболу новый тренер. Им стал 55-летний Стив Кларк, последним местом работы которого был "Килмарнок". Специалист сменил на тренерском мостике Алекса Маклиша. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Шотландии."Это честь для меня. В моем распоряжении талантливая группа игроков, способная добиваться успеха на международной арене. С нетерпением жду совместной работы. Хотим пройти квалификацию и попасть на чемпионат Европы", - сказал Кларк.