Жуниор Мораес: гимн Украины слушал каждую неделю и пытался повторять

Нападающий сборной Украины Жуниор Мораес рассказал, как далось ему решение выступать за сборную Украины."Я спел гимн в матче с "Зарей". На тот момент уже принял решение получить украинский паспорт. С другой стороны, еще не знал, буду ли игроком сборной, пригласит ли меня Шевченко. Гимн Украины слушал каждую неделю и пытался повторять. Чувствую себя прекрасно, когда пою его.Играть за сборную Украины – невероятно сложное решение. Думал об этом в течение года, это не решалось за один день. Я давно играю за украинские клубы. Я и моя семья очень любим Украину. У меня было много возможностей уехать, сменить клуб, но из-за нашей любви к Украине мы решили остаться здесь.Я прекрасно видел, как работает Шевченко, какую команду он строит. Понял: такую возможность нельзя терять. Первые разговоры с Шевченко были еще тогда, когда я играл в киевском "Динамо". Но это не были личные приглашения.Чувствовал себя ужасно после жалоб федераций Португалии и Люксембурга. Так долго думал, играть ли за Украину, а тут такая ситуация. С самого начала я хотел помочь сборной, а могло получиться наоборот. Трудно было дождаться решения, постоянно думал о том, что из-за меня Украина может понести серьезный ущерб.Со мной постоянно контактировала федерация. Шевченко тоже звонил и уверял, что все будет хорошо. Счастлив, что финал этой истории положительный", – сказал Мораес.