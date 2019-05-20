Жуниор Мораес: гимн Украины слушал каждую неделю и пытался повторять

Нападающий сборной Украины Жуниор Мораес рассказал, как далось ему решение выступать за сборную Украины.

"Я спел гимн в матче с "Зарей". На тот момент уже принял решение получить украинский паспорт. С другой стороны, еще не знал, буду ли игроком сборной, пригласит ли меня Шевченко. Гимн Украины слушал каждую неделю и пытался повторять. Чувствую себя прекрасно, когда пою его.

Играть за сборную Украины – невероятно сложное решение. Думал об этом в течение года, это не решалось за один день. Я давно играю за украинские клубы. Я и моя семья очень любим Украину. У меня было много возможностей уехать, сменить клуб, но из-за нашей любви к Украине мы решили остаться здесь.

Я прекрасно видел, как работает Шевченко, какую команду он строит. Понял: такую возможность нельзя терять. Первые разговоры с Шевченко были еще тогда, когда я играл в киевском "Динамо". Но это не были личные приглашения.

Чувствовал себя ужасно после жалоб федераций Португалии и Люксембурга. Так долго думал, играть ли за Украину, а тут такая ситуация. С самого начала я хотел помочь сборной, а могло получиться наоборот. Трудно было дождаться решения, постоянно думал о том, что из-за меня Украина может понести серьезный ущерб.

Со мной постоянно контактировала федерация. Шевченко тоже звонил и уверял, что все будет хорошо. Счастлив, что финал этой истории положительный", – сказал Мораес.

Tribuna.com
Теги: Мораес Сборная Украины
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