"Аякс" подписал защитника сборной Аргентины

Защитник Лисандро Мартинес, у которого один матч за сборную Аргентины, перейдет из "Дефенсы" в "Аякс".В понедельник 21-летний аргентинец подписал четырехлетний контракт с голландским клубом, который вступает в силу 1 июля.В этом сезоне Мартинес сыграл в 27 матче во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.