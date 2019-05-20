"Аякс" подписал защитника сборной Аргентины

Защитник Лисандро Мартинес, у которого один матч за сборную Аргентины, перейдет из "Дефенсы" в "Аякс".

В понедельник 21-летний аргентинец подписал четырехлетний контракт с голландским клубом, который вступает в силу 1 июля.

В этом сезоне Мартинес сыграл в 27 матче во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.
Теги: Аякс
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