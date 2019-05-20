Форвард "Бенфики" Жонас намерен отыграть еще один сезон

Нападающий "Бенфики" Жонас опроверг слухи о завершении карьеры в этом сезоне.

"Тренер сказал, что доверяет мне. У меня есть еще один год контракта. Я вернусь после отпуска. "Бенфика" – главный клуб в моей карьере. Я выиграл много титулов, завел много друзей, завоевал любовь фанатов. Очень люблю клуб и всех людей, связанных с ним. Болельщики всегда относились ко мне очень хорошо", - сказал Жонас в эфире "Voc? na TV".

Жонас с 2014 года выступает за "Бенфику".
Теги: Жонас Бенфика
Сегодня, 12:57
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