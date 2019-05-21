Президент "Пюника": концовка сезона стала подковерной борьбой, судейство в интересах одной команды
Президент армянского "Пюника" Артур Согомонян рассказал, почему клуб решил выступить с официальным заявлением по поводу судейства в матче с "Лори" (2:2) в 34-м туре чемпионата Армении.
На 85-й минуте игры главный арбитр матча Артак Симонян, по мнению "Пюника", должен был назначить 11-метровый в пользу "Пюника" (как показал повтор, нарушение было бесспорным). При этом после данного эпизода за возмущения в адрес решения арбитра не наказывать соперника одиннадцатиметровым с поля был удален Роберт Арзуманян. В следующей атаке арбитром был отменен гол российского легионера "Пюника" Виталия Стежко (как показал повтор, гол был забит по правилам). Несмотря на многочисленные задержки и замены, времени к матчу судья не добавил.
"Это не просто заявление по одному матчу или по судейской ошибке. Мы вынуждены пойти на такой шаг, чтобы остановить тот процесс, который в последнее время происходит в чемпионате Армении. Концовка одного из самых непредсказуемых за последние несколько лет чемпионатов превратилась из спортивного состязания в подковерную борьбу. Поэтому мы решили выступить с этим обращением.
До последних туров четыре команды в равной мере претендовали на чемпионство. Это была действительно захватывающая гонка. Но в последних матчах стали происходить странные события, особенно в работе судей, направленные в интересах одной команды, что вызвало больше количество скандалов. Последней каплей стала игра "Пюника" с "Лори", в которой, арбитр откровенно работал в одну сторону.
Еще до матча у нашей команды были серьезные подозрения в его ангажированности. Потому мы официально обратились в федерацию и просили заменить судейскую бригаду на решающий матч, но нас не услышали.
В предыдущих матчах этот судья судил безобразно, неоднократно совершая ошибки в пользу только одной команды, пытаясь повлиять на результат, в пользу одного из четырех лидеров. Несколько ведущих клубов, также высказали свое возмущение и готовы присоединиться к нашему заявлению. Осталось всего два тура до завершения чемпионата. Надеюсь, эти два тура пройдут в более честной, спортивной борьбе.
На мой взгляд, если не будет привлечено общественное мнение, этот чемпионат так и запомнится, как один из самых скандальных и несправедливых истории современной Армении. Кроме, этого мы понимаем, что если не будет принято серьезных структурных изменений в судейском корпусе, КДК и самой федерации, чемпионат начнет быстро деградировать. То, что происходит сейчас, несовместимо со спортивным состязанием.
Много серьезных российских специалистов пришли в армянский футбол, в текущем чемпионате — Андрей Талалаев, Ильшат Файзулин. Они подняли уровень нашего футбола. А Александр Федорович Тарханов серьезно усилил позиции. У нас появилось много болельщиков и в России. Будет очень обидно потерять те наработки, которые вселили надежду в армянских болельщиков! В противном случае, армянский футбол опять погрузится во тьму, в которой находился последние 15-16 лет. Надеюсь, заявление дойдет до общественности и поможет что-то изменить.
Да, федерация серьезно поменялась за последний год, и кое-какие процессы стали более открытыми. Но, к сожалению большая часть работников осталась от прежней команды, которая откровенно саботирует, или откровенно разрушает спортивные принципы армянского футбола. Так продолжаться не может. Надеемся на общественный резонанс и поддержку болельщиков!", - цитирует Согомоняна Sport24.
На 85-й минуте игры главный арбитр матча Артак Симонян, по мнению "Пюника", должен был назначить 11-метровый в пользу "Пюника" (как показал повтор, нарушение было бесспорным). При этом после данного эпизода за возмущения в адрес решения арбитра не наказывать соперника одиннадцатиметровым с поля был удален Роберт Арзуманян. В следующей атаке арбитром был отменен гол российского легионера "Пюника" Виталия Стежко (как показал повтор, гол был забит по правилам). Несмотря на многочисленные задержки и замены, времени к матчу судья не добавил.
"Это не просто заявление по одному матчу или по судейской ошибке. Мы вынуждены пойти на такой шаг, чтобы остановить тот процесс, который в последнее время происходит в чемпионате Армении. Концовка одного из самых непредсказуемых за последние несколько лет чемпионатов превратилась из спортивного состязания в подковерную борьбу. Поэтому мы решили выступить с этим обращением.
До последних туров четыре команды в равной мере претендовали на чемпионство. Это была действительно захватывающая гонка. Но в последних матчах стали происходить странные события, особенно в работе судей, направленные в интересах одной команды, что вызвало больше количество скандалов. Последней каплей стала игра "Пюника" с "Лори", в которой, арбитр откровенно работал в одну сторону.
Еще до матча у нашей команды были серьезные подозрения в его ангажированности. Потому мы официально обратились в федерацию и просили заменить судейскую бригаду на решающий матч, но нас не услышали.
В предыдущих матчах этот судья судил безобразно, неоднократно совершая ошибки в пользу только одной команды, пытаясь повлиять на результат, в пользу одного из четырех лидеров. Несколько ведущих клубов, также высказали свое возмущение и готовы присоединиться к нашему заявлению. Осталось всего два тура до завершения чемпионата. Надеюсь, эти два тура пройдут в более честной, спортивной борьбе.
На мой взгляд, если не будет привлечено общественное мнение, этот чемпионат так и запомнится, как один из самых скандальных и несправедливых истории современной Армении. Кроме, этого мы понимаем, что если не будет принято серьезных структурных изменений в судейском корпусе, КДК и самой федерации, чемпионат начнет быстро деградировать. То, что происходит сейчас, несовместимо со спортивным состязанием.
Много серьезных российских специалистов пришли в армянский футбол, в текущем чемпионате — Андрей Талалаев, Ильшат Файзулин. Они подняли уровень нашего футбола. А Александр Федорович Тарханов серьезно усилил позиции. У нас появилось много болельщиков и в России. Будет очень обидно потерять те наработки, которые вселили надежду в армянских болельщиков! В противном случае, армянский футбол опять погрузится во тьму, в которой находился последние 15-16 лет. Надеюсь, заявление дойдет до общественности и поможет что-то изменить.
Да, федерация серьезно поменялась за последний год, и кое-какие процессы стали более открытыми. Но, к сожалению большая часть работников осталась от прежней команды, которая откровенно саботирует, или откровенно разрушает спортивные принципы армянского футбола. Так продолжаться не может. Надеемся на общественный резонанс и поддержку болельщиков!", - цитирует Согомоняна Sport24.