Футболист забил мяч клубу отца и разрыдался

Нападающий "Депортиво Тачире" Джанкарло Мальдонадо не сумел сдержать эмоции после забитого мяча в матче чемпионата Венесуэлы против "Пуэрто Кабельо".

Футболист сумел сравнять на последних минутах встречи. Ничья не позволила "Пуэрто Кабельо" выйти в плей-офф первенства страны. Отмечается, что клубом руководит отец Мальдонадо.

Сам Джанкарло не праздновал забитый мяч. Вместо этого футболист разрыдался.

Сегодня, 15:22
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