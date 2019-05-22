Футболист забил мяч клубу отца и разрыдался
Нападающий "Депортиво Тачире" Джанкарло Мальдонадо не сумел сдержать эмоции после забитого мяча в матче чемпионата Венесуэлы против "Пуэрто Кабельо".
Футболист сумел сравнять на последних минутах встречи. Ничья не позволила "Пуэрто Кабельо" выйти в плей-офф первенства страны. Отмечается, что клубом руководит отец Мальдонадо.
Сам Джанкарло не праздновал забитый мяч. Вместо этого футболист разрыдался.
Футболист сумел сравнять на последних минутах встречи. Ничья не позволила "Пуэрто Кабельо" выйти в плей-офф первенства страны. Отмечается, что клубом руководит отец Мальдонадо.
Сам Джанкарло не праздновал забитый мяч. Вместо этого футболист разрыдался.
#LIGAFUTVExTLT | GOOOOOOOOL de Giancarlo Maldonado. Empata el equipo Aurinegro en el tiempo a?adido del compromiso— TLT ?La Tele Tuya! (@LaTeleTuya) May 19, 2019
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