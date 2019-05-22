Футболист забил мяч клубу отца и разрыдался

#LIGAFUTVExTLT | GOOOOOOOOL de Giancarlo Maldonado. Empata el equipo Aurinegro en el tiempo a?adido del compromiso



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?? Disfr?talo online a trav?s de ?? https://t.co/HoTsyEiCCv pic.twitter.com/hdfpMl4WoV — TLT ?La Tele Tuya! (@LaTeleTuya) May 19, 2019

Нападающий "Депортиво Тачире" Джанкарло Мальдонадо не сумел сдержать эмоции после забитого мяча в матче чемпионата Венесуэлы против "Пуэрто Кабельо".Футболист сумел сравнять на последних минутах встречи. Ничья не позволила "Пуэрто Кабельо" выйти в плей-офф первенства страны. Отмечается, что клубом руководит отец Мальдонадо.Сам Джанкарло не праздновал забитый мяч. Вместо этого футболист разрыдался.