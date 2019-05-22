Футболист возобновил карьеру в сборной Ганы по просьбе президента страны

Нападающий "Кайсериспора" Асамоа Гьян принял решение вернуться в сборную Ганы спустя два дня после завершения карьеры в национальной команды.В твиттере форвард заявил, что возобновил международную карьеру после просьбы президента Ганы Нана Аддо Данква Акуфо-Аддо."Я принял просьбу его Превосходительства и теперь доступен для тренерского штаба национальной команды. Во мне по-прежнему горит желание прервать 30-летнюю серию Ганы без побед в Кубке Африки, и я хочу продолжать служить этой прекрасной нации и стране", — говорится в заявлении Гьяна.