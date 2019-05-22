Агент: у двух-трех команд из топ-5 РПЛ есть интерес к Караваеву

Алексей Сафонов, агент защитника "Витесса" Вячеслава Караваева, поделился мнением о будущем игрока.– У двух-трех команд из топ-5 РПЛ действительно есть интерес к Славе. Но пока конкретных предложений не поступало.Но лично мое мнение, что Караваеву надо дальше развиваться в Европе. Он провел хорошие годы в Чехии, сейчас играет в Голландии, и в "Витессе" у него все хорошо. Все-таки, если расти, то надо ехать дальше в Германию или Англию. Раз мы выбрали такой вектор развития, то и нужно ему следовать. Зачем опять возвращаться к тому, с чего начинали.Но никогда не говори никогда. Нет игроков, которые не продаются. Если поступит какое-то сверхзаманчивое предложение, от которого невозможно будет отказаться, то мы его рассмотрим. Загадывать не будем, но пока желания что-то менять нет.