Агент: у двух-трех команд из топ-5 РПЛ есть интерес к Караваеву

Алексей Сафонов, агент защитника "Витесса" Вячеслава Караваева, поделился мнением о будущем игрока.

- Правда, что Караваев может перейти этим летом в один из российских топ-клубов?

– У двух-трех команд из топ-5 РПЛ действительно есть интерес к Славе. Но пока конкретных предложений не поступало.

Но лично мое мнение, что Караваеву надо дальше развиваться в Европе. Он провел хорошие годы в Чехии, сейчас играет в Голландии, и в "Витессе" у него все хорошо. Все-таки, если расти, то надо ехать дальше в Германию или Англию. Раз мы выбрали такой вектор развития, то и нужно ему следовать. Зачем опять возвращаться к тому, с чего начинали.

Но никогда не говори никогда. Нет игроков, которые не продаются. Если поступит какое-то сверхзаманчивое предложение, от которого невозможно будет отказаться, то мы его рассмотрим. Загадывать не будем, но пока желания что-то менять нет.

Sportbox
Теги: Караваев Витесс
Сегодня, 17:51
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