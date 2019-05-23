Экс-наставник сборной Польши может возглавить киевское "Динамо"

Бывший главный тренер сборной Польши Адам Навалка может сменить белоруса Александра Хацкевича на посту наставника киевского "Динамо".

Как сообщает "Команда №1", в ближайшие дни стороны должны провести переговоры.

Последним местом работы 61-летнего наставника был польский "Лех". Он его возглавил в начале текущего сезона, но в марте его уволили за неудовлетворительные результаты — после 27-ми туров Лех занимал 8-е место в турнирной таблице чемпионата Польши и имеет в активе 40 очков.
Теги: Сборная Польши Динамо Киев
Сегодня, 12:54
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