"Истанбул", за который выступает Кудряшов, закончил сезон

Команда, в которую зимой переехал российский защитник, упустила чемпионство.В заключительном туре "Истанбул" сыграл вничью с "Аланьяспором", но шансы на первое место были потеряны чуть раньше - в прошлом туре в очной игре против "Галатасарая".Кудряшов перешел в "Истанбул" в феврале этого года. Он успел провести за новую команду 8 матчей и забил 1 гол.