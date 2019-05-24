"Истанбул", за который выступает Кудряшов, закончил сезон

Команда, в которую зимой переехал российский защитник, упустила чемпионство.

В заключительном туре "Истанбул" сыграл вничью с "Аланьяспором", но шансы на первое место были потеряны чуть раньше - в прошлом туре в очной игре против "Галатасарая".

Кудряшов перешел в "Истанбул" в феврале этого года. Он успел провести за новую команду 8 матчей и забил 1 гол.
Теги: Истанбул Галатасарай Кудряшов
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