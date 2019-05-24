"Млада Болеслав" вышла в финал плей-офф, Комличенко забил гол

Российский форвард Николай Комличенко снова отличился.

В ответном матче полуфинала плей-офф чемпионата Чехии за выход в Лигу Европы "Млада Болеслав" крупно обыграла "Злин" (3:0) и шагнула в финал.

Первый мяч с пенальти забил Николай Комличенко. Это его 28-й мяч в этом сезоне. Всего Комличенко выходил на поле 32 раза.

В финале "Млада Болеслав" будет играть против "Яблонца".

Напоминаем, что Станислав Черчесов вызвал Комличенко на матчи отборочного этапа Евро-20 против Сан-Марино и Кипра.

Обнародован состав сборной. Черчесов опасается команды Сан-Марино?
Теги: Комличенко сборная России
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