"Млада Болеслав" вышла в финал плей-офф, Комличенко забил гол

Российский форвард Николай Комличенко снова отличился.В ответном матче полуфинала плей-офф чемпионата Чехии за выход в Лигу Европы "Млада Болеслав" крупно обыграла "Злин" (3:0) и шагнула в финал.Первый мяч с пенальти забил Николай Комличенко. Это его 28-й мяч в этом сезоне. Всего Комличенко выходил на поле 32 раза.В финале "Млада Болеслав" будет играть против "Яблонца".Напоминаем, что Станислав Черчесов вызвал Комличенко на матчи отборочного этапа Евро-20 против Сан-Марино и Кипра.