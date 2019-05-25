Виталий Дьяков о трехмесячной задержке зарплаты в минском "Динамо": в В России не раз сталкивался с подобным

Защитник минского "Динамо" Виталий Дьяков поговорил о том, что в клубе три месяца не выплачивается зарплата.

"В России не раз сталкивался с чем-то подобным. Но, как нам сказали, в "Динамо" никогда такого не было.

Самое обидное, что зарплату не платят не только футболистам, но и всем работникам клуба. У них зарплаты не такие большие, поэтому им очень неприятно.

Надеюсь, руководство в ближайшее время закроет все долги. Нам обещали, что все вопросы решатся до конца месяца. Посмотрим, осталось несколько дней", - цитирует Дьякова by.tribuna.com.
Теги: Дьяков Динамо Минск
Сегодня, 15:22
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