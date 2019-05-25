Киевское "Динамо" требует от "Наполи" за Цыганкова 25-30 млн евро

Киевское "Динамо" хочет выручить от трансфера Виктора Цыганкова в "Наполи" 25-30 миллионов евро, сообщает AreaNapoli.it.Зарплата полузащитника не является проблемой для "Наполи", однако его трансферная стоимость считается завышенной.Неизвестно, согласится ли итальянский клуб предложить столько или выйдет из переговоров.Отмечается, что спортивный директор неаполитанцев Кристиано Джинтоли обратил внимание на 21-летнего украинца еще во время матчей с киевским клубом в Лиге чемпионов (сезон 2016/17 – прим.).