УЕФА попросит IFAB пересмотреть протокол при сотрясениях мозга в футболе

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) попросит Международную федерацию футбола (ФИФА) и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) пересмотреть протокол действий при сотрясениях мозга и рассмотреть возможность изменить правила футбола, в частности, в отношении замен, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Такое решение принято на заседании исполкома УЕФА в Баку. Отмечается, что УЕФА хочет уменьшить давление на врачей и дать им больше времени на оценку потенциального сотрясения мозга за пределами поля, чтобы не допустить случаев, когда футболист с сотрясением мозга возвращается в игру.

"Здоровье игроков - вопрос первостепенной важности. Я твердо убежден, что действующий регламент в отношении сотрясений мозга нуждается в доработке, чтобы защитить и игроков, и врачей. Надо дать им возможность поставить верный диагноз без ущерба для той или иной команды", - сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

"Р-Спорт"
Сегодня, 22:19
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