УЕФА попросит IFAB пересмотреть протокол при сотрясениях мозга в футболе

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) попросит Международную федерацию футбола (ФИФА) и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) пересмотреть протокол действий при сотрясениях мозга и рассмотреть возможность изменить правила футбола, в частности, в отношении замен, сообщается на официальном сайте УЕФА.Такое решение принято на заседании исполкома УЕФА в Баку. Отмечается, что УЕФА хочет уменьшить давление на врачей и дать им больше времени на оценку потенциального сотрясения мозга за пределами поля, чтобы не допустить случаев, когда футболист с сотрясением мозга возвращается в игру."Здоровье игроков - вопрос первостепенной важности. Я твердо убежден, что действующий регламент в отношении сотрясений мозга нуждается в доработке, чтобы защитить и игроков, и врачей. Надо дать им возможность поставить верный диагноз без ущерба для той или иной команды", - сказал президент УЕФА Александер Чеферин.