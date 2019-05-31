Йоахим Лёв попал в больницу

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв госпитализирован в больницу, сообщает Bild.Сообщается, что у специалиста выявлено нарушение кровообращения, вызванным травмой, которую он получил на одной из тренировок. Скорее всего, Лев пропустит ближайшие матчи сборной Германии с Беларусью и Эстонией.