Йоахим Лев рассказал о своем самочувствии после госпитализации в больницу

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал о своем самочувствии после госпитализации в больницу.

"Чувствую себя хорошо. В предстоящие четыре недели мне будет нужен покой. Мы на связи с моим тренерским штабом, будем на связи и во время предстоящих матчах. У них большой опыт и все будет хорошо", - цитирует Лева официальный сайт Немецкого футбольного союза.
Теги: Лев Сборная Германии
Сегодня, 14:09
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