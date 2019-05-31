Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал о своем самочувствии после госпитализации в больницу."Чувствую себя хорошо. В предстоящие четыре недели мне будет нужен покой. Мы на связи с моим тренерским штабом, будем на связи и во время предстоящих матчах. У них большой опыт и все будет хорошо", - цитирует Лева официальный сайт Немецкого футбольного союза.