Роман Пилипчук покинул пост главного тренера минского "Динамо"."В связи с предлагаемым пересмотром контрактных обязательств ввиду временно нестабильной финансовой ситуации в клубе футбольный клуб "Динамо-Минск" по соглашению сторон покидает главный тренер Роман Михайлович Пилипчук.ФК "Динамо-Минск" искренне благодарит главного тренера, а также его помощников за проделанную работу, их вклад и веру в команду. Желаем им успехов в дальнейшей тренерской карьере, новых достижений и отличных результатов", - говорится в заявлении на официальном сайте клуба.Пилипчук возглавлял тренерский штаб "Динамо" с 1 февраля 2019 года. Также команду покинут ассистенты Денис Попов, Владимир Власенко и Иван Пилипчук.