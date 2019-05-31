Роман Пилипчук покинул пост главного тренера минского "Динамо"

Роман Пилипчук покинул пост главного тренера минского "Динамо".

"В связи с предлагаемым пересмотром контрактных обязательств ввиду временно нестабильной финансовой ситуации в клубе футбольный клуб "Динамо-Минск" по соглашению сторон покидает главный тренер Роман Михайлович Пилипчук.

ФК "Динамо-Минск" искренне благодарит главного тренера, а также его помощников за проделанную работу, их вклад и веру в команду. Желаем им успехов в дальнейшей тренерской карьере, новых достижений и отличных результатов", - говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Пилипчук возглавлял тренерский штаб "Динамо" с 1 февраля 2019 года. Также команду покинут ассистенты Денис Попов, Владимир Власенко и Иван Пилипчук.

Sport24.ru
Теги: Пилипчук Динамо Минск
Вчера, 23:31
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