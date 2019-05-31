Мохаммед Кадири перейдет в киевское "Динамо"

Защитник "Аустрии" Мохаммед Кадири, который провёл минувший сезон в составе тульского "Арсенала", перейдёт в киевское "Динамо", сообщает "Чемпионат.сом".

Сумма предстоящего трансфера и условия личного контракта игрока не разглашаются.

В завершившемся сезоне 23-летний Кадири принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги (20 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также отметился двумя результативными передачами.
Теги: Кадири Арсенал Тула Динамо Киев
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