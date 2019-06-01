Дмитрий Черышев: Рейес - один из самых добрых и отзывчивых людей, которых я знал
Главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев рассказал о бывшем футболисте "Севильи" Хосе Антонио Рейесе, который погиб в ДТП 1 июня.
"Я был в самолете, только сейчас об этом прочитал. Это трагедия, Рейес — один из самых добрых и отзывчивых людей, которых я знал. С ним всегда смешно, всегда весело, он всегда поддерживал своих ребят. Очень жаль, что ушел такой замечательный человек.
Я с ним пересекался в "Севилье", а в "Зените" виделся, когда петербуржцы играли против его команды. Но самое главное, что мы еще и общались. Где бы он ни находился, когда приезжал играть, а я на трибуне сидел, мы всегда встречались и разговаривали. Мне очень жаль, это большая потеря", - цитирует Черышева Sport24.
"Я был в самолете, только сейчас об этом прочитал. Это трагедия, Рейес — один из самых добрых и отзывчивых людей, которых я знал. С ним всегда смешно, всегда весело, он всегда поддерживал своих ребят. Очень жаль, что ушел такой замечательный человек.
Я с ним пересекался в "Севилье", а в "Зените" виделся, когда петербуржцы играли против его команды. Но самое главное, что мы еще и общались. Где бы он ни находился, когда приезжал играть, а я на трибуне сидел, мы всегда встречались и разговаривали. Мне очень жаль, это большая потеря", - цитирует Черышева Sport24.