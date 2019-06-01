Неймар вернулся к тренировкам в сборной Бразилии после травмы
Нападающий сборной Бразилии Неймар приступил к тренировкам после проблем с коленом.
Как отмечается на официальном сайте Бразильской конфедерации футбола, форвард уже занимается в общей группе.
"Я в порядке, опасения оказались напрасными", — приводит слова Неймара AP.
Сборная Бразилии продолжает подготовку к Кубку Америки. Первый матч команда проведет против представителей Боливии 14 июня.
"Газета.ру"
Как отмечается на официальном сайте Бразильской конфедерации футбола, форвард уже занимается в общей группе.
"Я в порядке, опасения оказались напрасными", — приводит слова Неймара AP.
Сборная Бразилии продолжает подготовку к Кубку Америки. Первый матч команда проведет против представителей Боливии 14 июня.
"Газета.ру"