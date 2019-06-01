Неймар вернулся к тренировкам в сборной Бразилии после травмы

Нападающий сборной Бразилии Неймар приступил к тренировкам после проблем с коленом.Как отмечается на официальном сайте Бразильской конфедерации футбола, форвард уже занимается в общей группе."Я в порядке, опасения оказались напрасными", — приводит слова Неймара AP.Сборная Бразилии продолжает подготовку к Кубку Америки. Первый матч команда проведет против представителей Боливии 14 июня.