Неймар вернулся к тренировкам в сборной Бразилии после травмы

Нападающий сборной Бразилии Неймар приступил к тренировкам после проблем с коленом.

Как отмечается на официальном сайте Бразильской конфедерации футбола, форвард уже занимается в общей группе.

"Я в порядке, опасения оказались напрасными", — приводит слова Неймара AP.

Сборная Бразилии продолжает подготовку к Кубку Америки. Первый матч команда проведет против представителей Боливии 14 июня.

"Газета.ру"
Теги: Неймар Сборная Бразилии
Сегодня, 00:47
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