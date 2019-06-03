Экс-наставника "Олимпика" Санжара назначат в "Зарю"Бывший главный тренер "Олимпика" Роман Санжар возглавит "Зарю".Луганский клуб договорился с 40-летним украинцем еще несколько недель назад. Об этом узнал прежний главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб, что стало одной из причин его ухода.При этом полтора месяца назад Санжар отказался от предложения луганчан.