Экс-наставника "Олимпика" Санжара назначат в "Зарю"

Экс-наставника "Олимпика" Санжара назначат в "Зарю"

Бывший главный тренер "Олимпика" Роман Санжар возглавит "Зарю".

Луганский клуб договорился с 40-летним украинцем еще несколько недель назад. Об этом узнал прежний главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб, что стало одной из причин его ухода.

При этом полтора месяца назад Санжар отказался от предложения луганчан.

Tribuna.com
Теги: Олимпик Санжар Заря
Сегодня, 12:55
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама