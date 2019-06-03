Роналд Куман считает, что ВАР делает футбол более честным
Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман перед матчем полуфинала Лиги наций с Англией отметил важность использования ВАР в современном футболе.
Ранее стало известно, что ВАР будет применяться на полуфинальных играх Лиги наций.
"VAR – хороший способ сделать футбол более честным, большинство ошибок будет исправлено. Это, конечно, хорошо. Но мы должны понимать, что дискуссии не прекратятся. Ведь действия часто можно интерпретировать по-разному. Я за то, чтобы система VAR занималась большими, очевидными сложностями, а не бесконечно искала потенциальные ошибки", - цитирует Кумана пресс-служба УЕФА.
Ранее стало известно, что ВАР будет применяться на полуфинальных играх Лиги наций.
"VAR – хороший способ сделать футбол более честным, большинство ошибок будет исправлено. Это, конечно, хорошо. Но мы должны понимать, что дискуссии не прекратятся. Ведь действия часто можно интерпретировать по-разному. Я за то, чтобы система VAR занималась большими, очевидными сложностями, а не бесконечно искала потенциальные ошибки", - цитирует Кумана пресс-служба УЕФА.