Бекхэм запрещает сыну видеться с девушкой

Бывший хавбек "Манчестер Юнайтед" Девид Бэкхем высказался по поводу сложных отношений его сына Бруклина с фотомоделью Ханной Кросс.По информации источника, близкого к семье спортсмена, родители Бекхэма-младшего недовольны постоянными ссорами их сына со своей девушкой.Недавно пару застали дерущейся возле отеля в Каннах."Футболист очень близок с сыном. Так что ему и Виктории Бекхэм, его матери, очень больно смотреть на такие отношения. Бекхэмы всерьез обеспокоены этим, так что они даже заставили сына как следует обдумать перспективу дальнейших отношений с Кросс", — приводит слова источника The Sun.Бекхэм-старший также посоветовал сыну проводить больше времени с семьей и друзьями."Дэвид понимает, что любовь в этом возрасте может быть жестокой. Но ему очень не хочется делать из таких нездоровых отношений эталон для Бруклина в будущем",— добавил информатор.