Джанни Инфантино переизбран на пост президента ФИФА

Джанни Инфантино переизбран президентом Международной федерации футбола на новый четырёхлетний срок.

Такое решение было принято сегодня, 5 июня, на конгрессе организации в Париже.

"Спасибо членам моей семьи, друзьям и всем тем, кто меня и любит, и ненавидит. Сегодня я люблю вас всех. Спасибо членам совета, вице-президентам и легендам футбола. Большая честь работать в ФИФА. Я буду продолжать любить футбол и работать с вами на пользу футбола", - цитирует Инфантино "Чемпионат.сом".
Теги: Инфантино
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