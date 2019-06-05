Джанни Инфантино переизбран на пост президента ФИФА
Джанни Инфантино переизбран президентом Международной федерации футбола на новый четырёхлетний срок.
Такое решение было принято сегодня, 5 июня, на конгрессе организации в Париже.
"Спасибо членам моей семьи, друзьям и всем тем, кто меня и любит, и ненавидит. Сегодня я люблю вас всех. Спасибо членам совета, вице-президентам и легендам футбола. Большая честь работать в ФИФА. Я буду продолжать любить футбол и работать с вами на пользу футбола", - цитирует Инфантино "Чемпионат.сом".
Такое решение было принято сегодня, 5 июня, на конгрессе организации в Париже.
"Спасибо членам моей семьи, друзьям и всем тем, кто меня и любит, и ненавидит. Сегодня я люблю вас всех. Спасибо членам совета, вице-президентам и легендам футбола. Большая честь работать в ФИФА. Я буду продолжать любить футбол и работать с вами на пользу футбола", - цитирует Инфантино "Чемпионат.сом".