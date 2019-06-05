Конгресс ФИФА упростил выборы президента из одного кандидата

Конгресс ФИФА утвердил изменения в уставе организации по выборам президента.

Процедура выборов будет проходить по упрощенной схеме, если в ней принимает участие один кандидат. В таком случае президент будет избран не тайным письменным голосованием, а аккламацией (публичное одобрение участников конгресса в виде аплодисментов, восклицаний, реплик и прочего неформального изъявления мнения).

Сегодня должен быть выбран президент ФИФА, на должность претендует только один кандидат - действующий глава Джанни Инфантино. Свой пост он занимает с февраля 2016 года.

"СЭ"
Сегодня, 14:05
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